Tom Cruise sette öfkesine hakim olamadı!

İngiltere'de çekimlerine devam edilen 'Görevimiz Tehlike 7' filminin setinde yine gerginlik yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre çekimler esnasında karavanına giden Cruise, çatısına çarpan ağaç dallarının çıkardığı sesten rahatsız olunca öfkeden deliye döndü.

AĞAÇ DALLARI TOM CRUİSE ÇILGINA DÖNDÜRDÜ

Görevimiz Tehlike serisinin yedinci filminin, Kuzey Yorkshire'daki çekimlerinde gerginlik tırmanışa geçti. Set çalışanlarının anlattıklarına göre; ünlü aktör Tom Cruise, objektif karşısına geçtiği sahneler arasında biraz dinlenmek için karavanına çekildi. Fakat, 58 yaşındaki aktör, karavanın çatısına çarpan ağaç dallarının sesinden rahatsız oldu.

Ses yüzünden bir türlü dinlenemeyen Cruise, çalışanlara haber verip dalların kesilmesi için görevli çağrılmasını talebinde bulundu.

'Görevimiz Tehlike 7' filminin setinde çalışanlardan biri de İngiliz basınına, "Tom'un dayanamayacağı bir durum yoktu" diyerek, bir ağaç dalı üzerinden bu kadar gürültü koparılmasının gereksiz olduğunu dile getirdi.