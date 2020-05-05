Tom Cruise ve Elon Musk gerçek uzayda film çekecek! Hem de NASA yardımıyla

Hem bilim hem de sinema dünyası için heyecan verici bir haber var. Tom Cruise ve Elon Musk gerçek uzayda film çekmeye hazırlanıyor.

Deadline dergisinin yaptığı habere göre Tom Cruise, Elon Musk’ın kurduğu SpaceX programı yardımıyla uzayda aksiyon filmi çekmeyi planlıyor.

Henüz projenin ilk aşamalarında olduğu, Cruise ve Musk’n NASA ile birlikte çalıştıkları belirtildi.

UZAYDA ÇEKİLEN İLK FİLM OLACAK

Şayet film çekimlerinin gerçekleşmesi durumunda, bu uzayda çekilen ilk film olacak. Deadline’ın haberinde, Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin bir devam filmi olmayacağı da aktarıldı.

Yer aldığı filmlerde dublör kullanmamasıyla bilinen ünlü aktör, Görevimiz Tehlike serisinin dördüncü filmindeki sahneler için Dubai’deki Burj Khalifa binasının tepesinde çekim yapmıştı. Cruise, serinin altıncı filminde ise bir aksiyon sahnesinin çekimleri esnasında binaya çarparak sakatlanmıştı.