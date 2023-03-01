Tom Fellows kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Fellows Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Fellows adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Fellows Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Fellows 25 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tom Allen Fellows şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Fellows Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Tom Fellows, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Fellows'nin Crawley Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom Fellows Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Fellows futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında West Brom U18
1 Temmuz 2021 yılında West Brom U21
1 Eylül 2022 yılında Crawley Town
31 Mayıs 2023 yılında West Brom U21
Tom Fellows Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Fellows şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
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