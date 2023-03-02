Tom Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Green adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Green Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Green {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Green Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Green'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Green Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Green futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Tonbridge
Tom Green Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Green şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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