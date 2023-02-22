Tom Grivosti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Grivosti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Grivosti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Grivosti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Grivosti 15 Haziran 1999 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Grivosti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Tom Grivosti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Grivosti'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Grivosti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Grivosti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tom Grivosti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Grivosti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2017 yılında Skelmersdale

31 Mayıs 2017 yılında Bolton U18

26 Temmuz 2017 yılında Ross County FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Ross County

1 Eylül 2021 yılında Elgin City

3 Ocak 2022 yılında Ross County

20 Ocak 2022 yılında St. Pat's

Tom Grivosti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Grivosti şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

MSB Woolton FC, Bolton Wanderers

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.