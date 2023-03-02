Tom Harrison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Harrison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Harrison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Harrison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Harrison 28 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Harrison Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ignite Soccer Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Harrison'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Harrison Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Harrison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Bristol U18
1 Temmuz 2018 yılında Bristol U21
21 Eylül 2018 yılında Hereford
17 Ekim 2018 yılında Bristol U21
18 Ekim 2018 yılında Weston-super-M.
31 Mayıs 2019 yılında Bristol U21
2 Eylül 2019 yılında Gloucester
31 Aralık 2019 yılında Bristol U21
27 Kasım 2020 yılında Chippenham
31 Aralık 2020 yılında Bristol U21
6 Ocak 2021 yılında Gloucester
20 Temmuz 2022 yılında Oxford City
Tom Harrison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Harrison şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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