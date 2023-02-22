Tom Lonergan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Lonergan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Lonergan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Lonergan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tom Lonergan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Lonergan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tom Lonergan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Lonergan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Lonergan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Lonergan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Lonergan 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur.  İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Lonergan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Lonergan'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Lonergan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Lonergan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tom Lonergan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Lonergan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2018 yılında St. Pat's U19

12 Haziran 2021 yılında St. Pat's

21 Ocak 2022 yılında UCD

1 Ocak 2023 yılında St. Pat's

Tom Lonergan kimdir

Tom Lonergan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Lonergan şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tom Lonergan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tom Lonergan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Konstantinos Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Konstantinos Tsirigotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsirigotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eanna Clancy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eanna Clancy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eanna Clancy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eanna Clancy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Chygrynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chygrynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Chygrynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chygrynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Finnerty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Finnerty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Finnerty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Finnerty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi