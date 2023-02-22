Tom Lonergan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Lonergan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Lonergan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Lonergan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Lonergan 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Lonergan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tom Lonergan'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Lonergan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Lonergan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Lonergan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Lonergan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Aralık 2018 yılında St. Pat's U19

12 Haziran 2021 yılında St. Pat's

21 Ocak 2022 yılında UCD

1 Ocak 2023 yılında St. Pat's

Tom Lonergan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Lonergan şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Tom Lonergan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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