Tom Moustier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Moustier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Moustier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Moustier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Moustier 2 Mayıs 2002 tarihinde Aubagne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Moustier Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Tom Moustier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Moustier'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Moustier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tom.moustier

Tom Moustier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Moustier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Moustier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Moustier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Marseille U19

1 Temmuz 2021 yılında Marsilya B

22 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Tom Moustier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Moustier şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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