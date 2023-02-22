Tom Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Murphy 26 Ağustos 2000 tarihinde Aughrim, Wicklow şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Tomas Bernard Murphy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Murphy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Murphy'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Everton U18

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında UCD

1 Ocak 2020 yılında Wexford FC

10 Haziran 2021 yılında Bangor GG FC

8 Temmuz 2022 yılında Armagh City FC

19 Ağustos 2022 yılında Crusaders

Tom Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Murphy şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Aughrim Rangers, Arklow Town (2012-2014), St.Joseph's Boys (2014-2016), UCD U17 (1/2016-7/2016), Everton FC (2016-2018)

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