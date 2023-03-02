Tom Parkinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Parkinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Parkinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Parkinson 18 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Parkinson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Tom Parkinson'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Parkinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Parkinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Tonbridge
Tom Parkinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Parkinson şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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