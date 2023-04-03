Tom Pouilly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Pouilly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Pouilly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Pouilly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Pouilly 18 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Tom Tony Pouilly şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Pouilly Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jamal Saad yapmaktadır. Tom Pouilly, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Pouilly'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom Pouilly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Pouilly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens B
Tom Pouilly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Pouilly şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Cuincy (2009-2010), RC Lens (2010-2021)
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