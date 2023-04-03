Tom Saettel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Saettel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Saettel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Saettel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Saettel 19 Haziran 2005 tarihinde Strasbourg şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Saettel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Tom Saettel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Saettel'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tom Saettel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Saettel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Saettel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Saettel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Strasbourg U17

1 Temmuz 2022 yılında Strasbourg U19

Tom Saettel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Saettel şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Saettel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Geispolsheim (2011-2014), RC Strasbourg (2014-)

Fransa U18 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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