Tom Schnell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Schnell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Schnell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Schnell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Schnell 8 Ekim 1985 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Schnell Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tom Schnell, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Schnell'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Schnell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Schnell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Schnell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Schnell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Eintracht Trier

11 Ağustos 2005 yılında RFCU Luxembourg

1 Ocak 2011 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

5 Temmuz 2022 yılında FC UNA Strassen

Tom Schnell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Schnell şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Schnell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Luxembourg

Lüksemburg takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 48 maçta 0 gol atmıştır.

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