Tom Van Weert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Van Weert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Van Weert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Van Weert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Van Weert 7 Haziran 1990 tarihinde Sint-Michielsgestel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Van Weert Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Tom Van Weert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Van Weert'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tom Van Weert Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tomvanweert/

Tom Van Weert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Van Weert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tom Van Weert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Van Weert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FC Den Bosch

1 Temmuz 2014 yılında Excelsior

1 Temmuz 2016 yılında FC Groningen

29 Ağustos 2018 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

7 Eylül 2022 yılında AEK Atina

Tom Van Weert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Van Weert şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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