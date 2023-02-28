Tomas Ahumada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ahumada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Ahumada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Ahumada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Ahumada 24 Haziran 2001 tarihinde Recoleta şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Alejandro Ahumada Oteíza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Ahumada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Ahumada'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Ahumada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Ahumada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Ahumada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Ahumada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Audax Italiano

Tomas Ahumada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Ahumada şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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