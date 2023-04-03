Tomas Berardozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Berardozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Berardozzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Berardozzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Berardozzi 12 Eylül 2002 tarihinde Soldini şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Berardozzi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Berardozzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys U20 futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Berardozzi'nin CA Newell's Old Boys U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Berardozzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Berardozzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Berardozzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Berardozzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Newell's U20

Tomas Berardozzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Berardozzi şuan CA Newell's Old Boys U20 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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