Tomas Bourdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Bourdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Bourdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Bourdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Bourdal 27 Nisan 1998 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Enrique Bourdal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Bourdal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Bourdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Bourdal'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Bourdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Bourdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Bourdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Bourdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CD Móstoles B

1 Temmuz 2018 yılında CD Móstoles

1 Temmuz 2019 yılında Depor Fabril

3 Ağustos 2020 yılında CF Talavera

1 Temmuz 2022 yılında Racing Ferrol

Tomas Bourdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Bourdal şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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