Tomas Cosgrove kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Cosgrove Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Cosgrove adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Cosgrove Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Cosgrove 11 Aralık 1992 tarihinde Ardoyne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Cosgrove Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Cosgrove, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Cosgrove'nin Larne FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Cosgrove Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Cosgrove isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Cosgrove Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Cosgrove futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2018 yılında Larne FC

Tomas Cosgrove Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Cosgrove şuan Larne FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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