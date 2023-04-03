Tomas Couto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Couto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Couto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Couto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Couto 20 Şubat 2001 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tomás da Silva Couto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Couto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Foot yapmaktadır. Tomas Couto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Couto'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Couto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Couto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Couto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Couto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2016 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2017 yılında Boavista Sub-17

1 Temmuz 2018 yılında Boavista U19

1 Temmuz 2020 yılında Boavista U23

1 Temmuz 2021 yılında Leixões A23

Tomas Couto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Couto şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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