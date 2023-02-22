Tomas De Vincenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas De Vincenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas De Vincenti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas De Vincenti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas De Vincenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas De Vincenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas De Vincenti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas De Vincenti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas De Vincenti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas De Vincenti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas De Vincenti 9 Şubat 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Sebastián De Vincenti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas De Vincenti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Business Eleven - B11 yapmaktadır. Tomas De Vincenti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas De Vincenti'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas De Vincenti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tomasdevi

http://www.instagram.com/tomasdevi/?hl=de

Tomas De Vincenti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas De Vincenti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas De Vincenti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas De Vincenti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Excursionistas

1 Temmuz 2009 yılında PAS Giannina

1 Ocak 2010 yılında PS Kalamata

1 Haziran 2010 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2013 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2013 yılında PAS Giannina

31 Aralık 2013 yılında Olimpiakos

1 Ocak 2014 yılında APOEL Nikosia

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

11 Temmuz 2014 yılında APOEL Nikosia

9 Ağustos 2016 yılında Al-Shabab

8 Eylül 2017 yılında Shabab Al-Ahli

2 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında APOEL Nikosia

6 Temmuz 2022 yılında PAS Lamia

Tomas De Vincenti kimdir

Tomas De Vincenti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas De Vincenti şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atletico River Plate

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Tomas De Vincenti nereli

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