Tomas Franek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Franek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Franek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Franek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Franek 17 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Franěk şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Franek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Franek'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Franek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Franek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Franek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Franek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2021 yılında Jihlava

5 Ağustos 2022 yılında Velke Mezirici

31 Aralık 2022 yılında Jihlava

Tomas Franek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Franek şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice (2008 - 2010)SK FŠ Třebíč (2010 - 2011)FC Náměšť nad Oslavou-Vícenice (2011 - 2014)SK FŠ Třebíč (2014 - 2017)FC Vysočina Jihlava (2017 - 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.