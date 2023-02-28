Tomas Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Guerrero 21 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Fredy Tomas Guerrero Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Guerrero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Guerrero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. Tomas Guerrero'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Guerrero şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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