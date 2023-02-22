Tomas Jedlicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Jedlicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Jedlicka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Jedlicka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Jedlicka 5 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Jedlička şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Jedlicka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Jedlicka'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Jedlicka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Jedlicka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Jedlicka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Jedlicka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2021 yılında Vik. Plzen B

25 Temmuz 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B

Tomas Jedlicka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Jedlicka şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Křimice (2010 - 2012)FC Viktoria Plzeň (2012 - 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.