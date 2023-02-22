Tomas Jursa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Jursa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Jursa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Jursa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Jursa 9 Mart 1989 tarihinde Karviná şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Jursa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Jursa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Jursa'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Jursa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Jursa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Jursa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Jursa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Karvina

1 Temmuz 2012 yılında Teplice

23 Temmuz 2013 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2014 yılında Teplice

1 Temmuz 2014 yılında Usti nad Labem

1 Ocak 2015 yılında SFC Opava

14 Ağustos 2020 yılında Karvina

6 Temmuz 2022 yılında Trinec

Tomas Jursa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Jursa şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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MFK Karviná (1995 - 2005)FC Baník Ostrava (2005 - 2006)MFK Karviná (2006 - 2008)

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