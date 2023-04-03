Tomas Kirchner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kirchner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Kirchner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Kirchner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Kirchner 6 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Kirchner şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Kirchner Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Kirchner'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Kirchner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Kirchner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Pardubice U19
1 Temmuz 2022 yılında Pardubice B
26 Ağustos 2022 yılında Libisany
31 Aralık 2022 yılında Pardubice B
Tomas Kirchner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Kirchner şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Hradec Králové (2010 - 2013)
Olympia Hradec Králové (2013 - 2014)
FK Pardubice (2014 - 2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.