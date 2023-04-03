Tomas Kirchner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kirchner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Kirchner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Kirchner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.