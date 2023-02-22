Tomas Kolodziej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kolodziej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Kolodziej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Kolodziej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Kolodziej 18 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Kolodziej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Kolodziej Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Kolodziej'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Kolodziej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Kolodziej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Kolodziej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Kolodziej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağustos 2020 yılında SK Slavia U19

1 Ocak 2022 yılında Slavia Prag B

Tomas Kolodziej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Kolodziej şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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