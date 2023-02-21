Tomas Koukola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Koukola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Koukola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Koukola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Koukola 16 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Koukola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Koukola Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Koukola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Koukola'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Koukola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Koukola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Koukola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Koukola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pardubice U19

28 Temmuz 2021 yılında Usti nad Orlici

25 Temmuz 2022 yılında Pardubice B

Tomas Koukola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Koukola şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Jiskra Litomyšl (2008 - 2015)FC Hradec Králové (2015 - 2016)FK Pardubice (2016 - 2021)

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