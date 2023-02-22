Tomas Kuchar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Kuchar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Kuchar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Kuchar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Kuchar 5 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Kuchař şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Kuchar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Kuchar'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Kuchar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Kuchar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Kuchar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Kuchar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında Teplice B

24 Temmuz 2019 yılında Loko Vltavin

26 Temmuz 2022 yılında Sparta Praha B

Tomas Kuchar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Kuchar şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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