Tomas Ladra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ladra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Ladra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Ladra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Ladra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ladra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Ladra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Ladra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Ladra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Ladra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Ladra 24 Nisan 1997 tarihinde Česká Lípa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Ladra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Ladra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Tomas Ladra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Tomas Ladra'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Ladra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Ladra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Ladra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Ladra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2016 yılında Pardubice

30 Haziran 2017 yılında Mlada Boleslav

11 Ağustos 2017 yılında Pardubice

31 Aralık 2017 yılında Mlada Boleslav

20 Ağustos 2020 yılında Jablonec

31 Aralık 2020 yılında Mlada Boleslav

Tomas Ladra kimdir

Tomas Ladra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Ladra şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Arsenal Česká Lípa (2003 - 2009)
SK Slavia Praha (2009 - 2010)
FK Mladá Boleslav (2010 - 2015)

Tomas Ladra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Ladra nereli

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