Tomas Lako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Lako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Lako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Lako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Lako 30 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Lako şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Lako Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Lako'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Lako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Lako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz
9 Şubat 2017 yılında Liptov. Tepla
1 Temmuz 2020 yılında Partizan Lubela
12 Temmuz 2021 yılında Liptov. Tepla
16 Ocak 2023 yılında Slovacko B
Tomas Lako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Lako şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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