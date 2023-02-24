Tomas Lenarth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Lenarth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Lenarth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Lenarth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Lenarth 7 Haziran 1990 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Lenarth Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Tomas Lenarth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 21 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Tomas Lenarth'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Lenarth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Lenarth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Lenarth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Lenarth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2014 yılında SK Senec

30 Haziran 2015 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2015 yılında Gabcikovo

19 Ekim 2015 yılında Dunajska Streda

9 Şubat 2016 yılında ETO FC Győr

1 Temmuz 2016 yılında Gabcikovo

21 Şubat 2017 yılında Dorog

Tomas Lenarth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Lenarth şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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