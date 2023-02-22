Tomas Malec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Malec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Malec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Malec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Malec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Malec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Malec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Malec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Malec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Malec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Malec 5 Ocak 1993 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Malec şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Malec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Tomas Malec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Malec'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Malec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Malec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Malec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Malec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AS Trencin

19 Eylül 2012 yılında Liptovsky Mik.

31 Aralık 2012 yılında AS Trencin

15 Şubat 2013 yılında Liptovsky Mik.

30 Haziran 2013 yılında AS Trencin

11 Ağustos 2014 yılında Rosenborg

31 Temmuz 2015 yılında AS Trencin

20 Ağustos 2015 yılında Sigma Olomouc

30 Haziran 2016 yılında AS Trencin

27 Temmuz 2016 yılında LASK

29 Temmuz 2016 yılında Lillestrøm

31 Temmuz 2017 yılında LASK

21 Ağustos 2017 yılında Dunajska Streda

1 Şubat 2018 yılında Zalgiris

21 Ocak 2019 yılında RFS

20 Ağustos 2019 yılında Vis Pesaro

12 Ağustos 2020 yılında FK Senica

1 Temmuz 2021 yılında GKS Tychy

29 Ocak 2023 yılında 1.SK Prostejov

Tomas Malec kimdir

Tomas Malec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Malec şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Tomas Malec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Malec nereli

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