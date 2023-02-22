Tomas Omasta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Omasta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Omasta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Omasta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Omasta 11 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Omasta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Omasta Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Omasta'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Omasta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Omasta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Omasta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Omasta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2012 yılında SFC Opava U19

21 Mart 2013 yılında Havirov

8 Ağustos 2013 yılında Vitkovice

30 Haziran 2014 yılında Havirov

13 Temmuz 2018 yılında Fotbal Trinec

Tomas Omasta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Omasta şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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MFK Havířov (2003 - 2007)FC Baník Ostrava (2007 - 2009)MFK Havířov (2009 - 2012)Slezský FC Opava (2012 - 2013)

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