Tomas Porra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Porra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Porra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Porra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Porra 9 Ocak 2004 tarihinde Las Grutas şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tomás Uriel Porra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Porra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Porra'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Porra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Porra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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25 Ocak 2021 yılında San Lorenzo II

Tomas Porra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Porra şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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