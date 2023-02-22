Tomas Rataj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Rataj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Rataj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Rataj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Rataj 21 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Rataj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Rataj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBR SportConsult a.s. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Rataj'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Rataj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Rataj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Rataj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Rataj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SFC Opava U19

1 Ocak 2021 yılında SFC Opava

12 Mayıs 2021 yılında Bodø/Glimt

4 Eylül 2021 yılında SFC Opava

Tomas Rataj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Rataj şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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