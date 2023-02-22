Tomas Schanelec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Schanelec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Schanelec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Schanelec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Schanelec 20 Haziran 2002 tarihinde Písek şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Schánělec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Schanelec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tomas Schanelec'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Schanelec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Schanelec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Schanelec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Schanelec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2017 yılında Sparta Prag U17

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B

Tomas Schanelec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Schanelec şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Čtyři Dvory České Budějovice (2008 - 2011)SK Dynamo České Budějovice (2011)1.FK Příbram (2011 - 2017)AC Sparta Praha (2017 - 2021)

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