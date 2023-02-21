Tomas Solil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Solil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Solil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Solil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Solil 1 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Solil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Solil Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Tomas Solil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tomas Solil'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Solil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Solil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Solil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Solil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pardubice

Tomas Solil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Solil şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Solil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Holice (2007 - 2009)FK Pardubice (2009 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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