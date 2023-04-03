Tomas Stibor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Stibor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomas Stibor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Stibor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.