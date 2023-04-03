Tomas Stibor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Stibor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Stibor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomas Stibor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomas Stibor 12 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Stibor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomas Stibor Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Stibor'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomas Stibor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomas Stibor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Liberec U19
9 Ağustos 2021 yılında Jablonec U19
1 Temmuz 2022 yılında FK Jablonec B
Tomas Stibor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomas Stibor şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Slovan Liberec (2011 - 2021)
FK Jablonec (2021 - 2022)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.