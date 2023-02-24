Tomas Tujvel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Tujvel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Tujvel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Tujvel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Tujvel 19 Eylül 1983 tarihinde Nitra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan,Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Tujvel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Tujvel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Media Group Ltd. yapmaktadır. Tomas Tujvel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 29 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Tomas Tujvel'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomas Tujvel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Tujvel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Tujvel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Tujvel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2009 yılında Videoton FC

18 Temmuz 2014 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2015 yılında Videoton FC

1 Temmuz 2015 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2016 yılında Videoton FC

15 Temmuz 2016 yılında Mezőkövesd

22 Şubat 2018 yılında Videoton FC

29 Ağustos 2019 yılında Honvéd

Tomas Tujvel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Tujvel şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 83 numaralı formayı giymektedir.

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