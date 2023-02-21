Tomas Vlcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Vlcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Vlcek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Vlcek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Vlcek 28 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Vlček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Vlcek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Tomas Vlcek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Vlcek'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Vlcek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Vlcek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Vlcek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Vlcek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

22 Temmuz 2019 yılında Usti nad Labem

31 Aralık 2019 yılında Slavia Prag B

3 Ağustos 2020 yılında Slavia Prag

4 Ağustos 2020 yılında Jihlava

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

29 Temmuz 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2024 yılında Slavia Prag

Tomas Vlcek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Vlcek şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Novoměstský Kladno (2008 - 2009)FK Kladno (2009 - 2011)SK Slavia Praha (2011 - 2019)

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