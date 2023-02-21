Tomas Weber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Weber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Weber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Weber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Weber 26 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Weber şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Weber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Weber'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Weber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Weber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomas Weber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Weber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zbrojovka Brno

18 Şubat 2016 yılında 1.SC Znojmo

30 Haziran 2016 yılında Zbrojovka Brno

10 Şubat 2017 yılında Karvina

4 Eylül 2018 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2019 yılında Karvina

5 Şubat 2020 yılında Fotbal Trinec

8 Temmuz 2022 yılında MFK Vyskov

8 Eylül 2022 yılında SK Lisen

Tomas Weber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Weber şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Jablonec (2002 - 2011)FC Zbrojovka Brno (2011 - 2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.