Tomas Zahradnicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Zahradnicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Zahradnicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Zahradnicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Zahradnicek 11 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Zahradníček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Zahradnicek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tomas Zahradnicek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Zahradnicek'nin FK Pardubice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Zahradnicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Zahradnicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Zahradnicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Zahradnicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2013 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında Pardubice

Tomas Zahradnicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Zahradnicek şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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