Tomasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kedziora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomasz Kedziora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Tomasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kedziora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kedziora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Kedziora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Kedziora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Kedziora 11 Haziran 1994 tarihinde Sulechów şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Kędziora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Kedziora Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Tomasz Kedziora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomasz Kedziora'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Kedziora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tkedziora94/

Tomasz Kedziora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Kedziora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomasz Kedziora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Kedziora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2012 yılında Lech Poznan

11 Temmuz 2017 yılında Dinamo Kiev

17 Mart 2022 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

29 Ocak 2023 yılında PAOK

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Tomasz Kedziora kimdir

Tomasz Kedziora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Kedziora şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UKP Zielona Góra

Tomasz Kedziora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomasz Kedziora nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Denis Alibec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Alibec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Denis Alibec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Alibec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Jansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Jansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Jansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Mazilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Mazilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Mazilu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Mazilu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jerry Voutilainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Voutilainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jerry Voutilainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jerry Voutilainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir