Tomasz Kedziora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomasz Kedziora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomasz Kedziora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomasz Kedziora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomasz Kedziora 11 Haziran 1994 tarihinde Sulechów şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Tomasz Kędziora şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomasz Kedziora Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Tomasz Kedziora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomasz Kedziora'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomasz Kedziora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tkedziora94/

Haberin Devamı

Tomasz Kedziora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomasz Kedziora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomasz Kedziora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomasz Kedziora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Lech Poznan II

1 Temmuz 2012 yılında Lech Poznan

11 Temmuz 2017 yılında Dinamo Kiev

17 Mart 2022 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

29 Ocak 2023 yılında PAOK

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Tomasz Kedziora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomasz Kedziora şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomasz Kedziora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UKP Zielona Góra

Polonya takımında 4 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla 19 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.