Tomislav Arkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Arkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Arkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tomislav Arkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tomislav Arkovic 21 Eylül 2005 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Arković şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tomislav Arkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Arkovic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tomislav Arkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tomislav Arkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ağustos 2019 yılında Hajduk Alt.
1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Tomislav Arkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tomislav Arkovic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.