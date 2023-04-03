Tomislav Arkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Arkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tomislav Arkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomislav Arkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.