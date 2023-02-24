Tomislav Kis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Kis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Kis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Kis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Kis 4 Nisan 1994 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Kiš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Kis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jurkicsport yapmaktadır. Tomislav Kis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomislav Kis'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Kis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Kis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Kis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Kis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2005 yılında Din. Zagreb Jgd

18 Ağustos 2008 yılında C. Sesvete Alt.

1 Temmuz 2009 yılında C. Sesvete U17

15 Temmuz 2011 yılında Hajduk U19

1 Ocak 2012 yılında Hajduk Split

7 Şubat 2014 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2014 yılında Hajduk Split

14 Temmuz 2014 yılında HNK Gorica

31 Aralık 2014 yılında Hajduk Split

2 Şubat 2015 yılında DNŠ Zavrč

30 Haziran 2015 yılında Hajduk Split

30 Ağustos 2015 yılında KV Kortrijk

8 Ağustos 2016 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2017 yılında KV Kortrijk

24 Temmuz 2017 yılında Soligorsk

9 Ekim 2018 yılında NK Dugopolje

1 Ocak 2019 yılında Zalgiris

13 Ocak 2020 yılında Seongnam FC

31 Aralık 2020 yılında Zalgiris

3 Şubat 2022 yılında Mezőkövesd

14 Ocak 2023 yılında Zrinjski Mostar

Tomislav Kis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Kis şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomislav Kis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Dubrava, GNK Dinamo Zagreb, Croatia Sesvete, Hajduk Split

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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