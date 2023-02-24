Tomislav Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Knezevic 7 Ocak 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Knežević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Knezevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Tomislav Knezevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomislav Knezevic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomislav Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb II

19 Ağustos 2019 yılında AS Trencin

5 Şubat 2021 yılında NK Rudes

30 Haziran 2021 yılında AS Trencin

15 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

9 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Tomislav Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Knezevic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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