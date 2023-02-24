Tomislav Soldic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomislav Soldic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomislav Soldic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomislav Soldic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomislav Soldic 11 Temmuz 1999 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tomislav Soldić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomislav Soldic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tomislav Soldic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tomislav Soldic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomislav Soldic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tomislav Soldic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomislav Soldic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2014 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek U19

30 Ekim 2017 yılında NK Osijek II

17 Ağustos 2020 yılında NK Vihor (J)

21 Ocak 2021 yılında Croat. Zmijavci

9 Ağustos 2021 yılında NK Maksimir

31 Ağustos 2022 yılında NK Bjelovar

9 Şubat 2023 yılında HNK Tomislav T.

Tomislav Soldic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomislav Soldic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.