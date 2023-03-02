Tommie Fagg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommie Fagg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommie Fagg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tommie Fagg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tommie Fagg 26 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tommie Fagg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına - tarihinde katılmıştır. Tommie Fagg'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tommie Fagg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tommie Fagg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tommie Fagg şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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