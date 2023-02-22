Tommy Lockhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Lockhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Lockhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tommy Lockhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tommy Lockhart 20 Aralık 1993 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Lockhart şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tommy Lockhart Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 3 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tommy Lockhart'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tommy Lockhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tommy Lockhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tommy Lockhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tommy Lockhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2017 yılında Dungannon

1 Temmuz 2018 yılında Rathfriland

3 Temmuz 2020 yılında Newry City

Tommy Lockhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tommy Lockhart şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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