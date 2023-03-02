Tommy Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tommy Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tommy Wood 26 Kasım 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tommy Wood Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tommy Wood'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tommy Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tommy Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Burnley U21
1 Temmuz 2018 yılında AFC Wimbledon
8 Şubat 2019 yılında Slough
9 Mart 2019 yılında AFC Wimbledon
14 Mart 2019 yılında Burgess Hill
31 Mayıs 2019 yılında AFC Wimbledon
6 Eylül 2019 yılında Leatherhead FC
4 Kasım 2019 yılında AFC Wimbledon
13 Ekim 2020 yılında Tonbridge
1 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
Tommy Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tommy Wood şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Yeading Wanderers (-2009), Wycombe Wanderers (2009-2012), FC Reading (2012-2015), FC Burnley (2015-2017)
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